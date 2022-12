Céline Dion diagnostikovali vzácné onemocnění, které vede k nehybnosti: Se slzami v očích zrušila koncerty

Céline Dion Foto: Super.cz/Profimedia

Zpěvačka diagnózu sama oznámila ve videu na svém Instagramu, kde také se slzami v očích uvedla, že je příčinou zrušení jejího únorového evropského turné.

„Jak víte, jsem otevřená kniha. Do teď jsem o tom nebyla připravená hovořit, ale teď už jsem,“ uvedla. „Delší dobu se potýkám se zdravotními problémy a je pro mě těžké jim čelit a mluvit o nich,“ přiznala emotivně.

„Nedávno mi zjistili SPS, který postihuje tak jednoho z milionu. Stále to onemocnění studujeme, ale už víme, že způsobovalo všechny ty křeče, kterými jsem v poslední době trpěla,“ popsala.

Dále uvedla, že křeče bohužel ovlivňují její každodenní život, mají vliv na chůzi i její hlasivky. „Bolí mě vám dnes sdělit, že kvůli tomu nebudu schopná odehrát v únoru evropské turné,“ oznámila se slzami v očích.

Fanoušky následně ujistila, že je obklopena skvělým týmem lékařů, který o ni pečuje, a má také plnou podporu svých dětí.

„Každý den pracuji se sportovními lékaři, abych zase nabrala sílu a mohla znovu vystupovat, ale musím říct, že je to náročné,“ přiznala přece jen. „Vše, co znám, je zpěv. To jsem dělala celý život, a to je to, co miluji ze všeho nejvíc. Moc mi chybíte, moc mi chybí vidět vás všechny naživo z pódia,“ dodala na závěr s tím, že vždy dělá své show na 100 %, a to jí její stav teď zkrátka neumožňuje.

Závěrem všem poděkovala a popřála pevné zdraví. Céline sama se nyní zaměří na to své. SPS se bohužel nedá vyléčit, se správnou léčbou se nicméně dá zbrzdit jeho postup a minimalizovat příznaky.

Céline už v lednu zrušila ze zdravotních důvodů turné po USA, ze stejných důvodů o pár měsíců později sérii koncertů v Las Vegas. ■