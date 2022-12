Chorvatská sexy modelka už má díky fotbalu statisíce fanoušků. Katařané si s vnadnou kráskou dělají selfie

Ivana Knöll Profimedia.cz

Chorvatská modelka Ivana Knöll patří k nejobletovanějším fanynkám fotbalového mistrovství světa v Kataru. Chorvatsku fandí s hlubokými výstřihy a ráda provokuje. Katařané ji ale vesměs milují a snaží se s ní ukořistit nějaké to pěkné selfíčko.

Modelka se zatím neuchýlila k žádným laciným pózám, a tak v konzervativní zemi nedošlo k žádnému skandálu.

Kráska naopak neustále živí svou popularitu, rozdává rozhovory pro zahraniční televizní štáby a každý den počítá, o kolik se jí rozrostla její fanouškovská základna na Instagramu.

Už nyní ji sleduje 1,7 milionů fanoušků, což je neuvěřitelný skok. Na začátku šampionátu totiž neměla ani 700 tisíc sledujících.

Měla by tak poděkovat Chorvatům, že to na šampionátu dotáhli tak daleko, protože každý další zápas je pro sličnou modelku příležitostí ke zviditelnění. V pátečním čtvrtfinále jim za to Ivana jistě poděkuje žhavým fanděním v zápase proti favorizované Brazílii. ■