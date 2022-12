Zbraně jí při točení kriminálky k srdci nepřirostly: Krásná Slovenka se bála stejné tragédie, jako se stala Alecu Baldwinovi

Judit Pecháček Michaela Feuereislová

„Byla to pro mě změna, jsem tam snad v každé části a bylo těžké se učit kriminální výrazy. Měla jsem spoustu textů a nejsložitější pro mě bylo hrát se zbraní. To bylo něco, co jsem předtím nikdy nemusela dělat, musela jsem se to napřed naučit,“ svěřila se Super.cz půvabná herečka, která se na place bála, že by se jí mohla stát stejná tragédie jako hollywoodskému herci Alecu Baldwinovi.

„Když jsme točili seriál Místo zločinu České Budějovice, tak při tom natáčení zasáhla všechny ta zpráva, která se stala v hollywoodské produkci Aleca Baldwina, ta nešťastná nehoda se zbraní. Žádné ostré náboje nikdy v produkcích nejsou, nechápu, jak se to mohlo stát, ale měla jsem strach,“ prozradila herečka, která se už v Praze zabydlela natolik, že v nové roli bude hrát v češtině.

„Čeština mi je blíž, také ji už lépe umím. Někdy špatně skloňuji nebo mě nenapadne to správné slovo, ale když mluvím sama za sebe, tak mluvím slovensky,“ dodala herečka na tiskové konferenci České televize. ■