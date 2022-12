Tereza Ramba se svěřila, že točila nový seriál v požehnaném stavu: Neuvěříte, kdo byl mezi prvními, kteří o tom věděli

Tereza Ramba Super.cz

Na obrazovce se objeví v roli policistky, což pro ni byla velká výzva. „Ta postava je napsaná tak, že kam vyšetřovatelka přijde, tak to napřed vystřílí, pak to rozkope a pak se ptá, kdo je vrah, to je role přesně pro mě. Nejdřív se mi všichni se zbraní v ruce smáli,“ svěřila se herečka, která prozradila, že s režisérem Jiřím Strachem točila mnohdy i náročné scény v požehnaném stavu.

„Byla jsem tehdy jednonásobná maminka. Teď už to můžu říct, ale den před skončením natáčení jsem zjistila, že přichází to štěstí. Myslela jsem si to, protože to vždy cítím dopředu, opět jsem to věděla, řekla jsem to Jiřímu Strachovi a Ivanu Trojanovi v karavanu a je skoro odvezla rychlá,“ řekla se smíchem Tereza s tím, že nakonec se vše v klidu dotočilo.

„Neměli jsme to ještě dotočené, Jirka Strach je úžasný mistr adaptace na změnu a mohli jsme to dotočit. Já jsem mohla být v klidu v naději a pak v očekávání. První to věděl samozřejmě manžel,“ dodala herečka, která je poslední rok především maminkou, stihla však natočit film Buď chlap. „Vypadá to tak, ale vždycky to v rychlosti mezi dětmi natočím, ale jsem spíš naplno na mateřské, letos jsem točila 14 dní, ale mám obchod, Instagram, ale spíš jsem v lese,“ dodala herečka. ■