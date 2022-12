Hokejista Pavelec na Vánoce i Nový rok opustí krásnou Terezu Budkovou. Odletí do zahraničí bez ní!

Tereza Budková Vánoce ani Nový rok nepřivítá s přítelem Super.cz

Společný čas si vynahradí nyní. "Poletíme na dovolenou na Floridu. Stihneme se ohřát. Měla jsem teď hodně pracovní období. Těším se," řekla Super.cz Budková, které není líto, že na svátky nebude s partnerem.

"Bude to jiný. Jsme ale dospělí lidé. Nemáme dítě, které by to prožívalo. Ondřej bude pracovně v Kanadě. Bohužel přes Vánoce i silvestra. Nedá se nic dělat. Na Vánoce budu s mamkou a rodinou. Budu s nimi celé svátky, opravdu si to užijeme," prozradila Tereza na rozsvícení vánoční zahrady ve Slovanském domě.

Že by doprovodila Pavelce do Kanady, prý ve hře nebylo. "Nebyla varianta, že bych letěla. Je to jeho práce. On se mnou také nechodí na přehlídky," dodala. ■