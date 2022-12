Už 14 let je Matouš Ruml alias Lexa z Comebacku šťastným tátou. S touhle brunetkou tvoří bezvadnou dvojku

Matouš Ruml a Tereza Rumlová promluvili o rodině. Super.cz

Když člověk potká toho pravého nebo tu pravou, není na co čekat. Důkazem je herec Matouš Ruml (37), který se svojí milovanou Terezkou byl ženatý už v dobách natáčení Comebacku. Spolu mají tři děti, rodiči jsou již 14 let a za tu dobu svůj vztah dokonale harmonizovali.

„My se pořád doplňujeme, já myslím, že to je ta harmonie, co mezi námi panuje. Třeba, když jeden nemá úplně náladu nebo mu zrovna něco nejde, tak ten druhý převezme otěže, co se týká třeba našich dětí,“ popsal své pocity Super.cz Matouš.

„I my máme krize, nejsme dokonalí, někdy se stává, že ztrácíme otěže oba, ale učíme naše děti komunikovat o nejrůznějších věcech, když se nám něco nedaří, tak to rovnou dětem řekneme, že třeba něco teď nejde,“ doplnila sympatická Tereza Rumlová.

S manželi jsme si povídali na křtu knihy jejich kolegyně a kamarádky Marty Dancingerové. Hvězda seriálu Kukačky vydala pohádkový příběh pro děti s názvem Nikolas a tajemství Snozemě. Matouš Ruml se hodně věnuje načítání dětských audioknih, které poslouchají i jeho potomci. „Moje děti to mají rády, když jim to pak čte táta. Já pořád radši svým dětem říkám krásné pohádkové příběhy než něco jiného,“ doplnil s úsměvem herec. ■