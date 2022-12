Průhledné sukně si ani nevšimnete: Hvězda Avatara a její muž jsou i po třech dětech jako čerstvě zamilovaní

Zoe Saldana s manželem Marcem Peregem Profimedia.cz

V Londýně už minulé úterý proběhla dlouho očekávaná premiéra filmu Avatar: The Way of Water, na níž pochopitelně nechyběly hlavní hvězdy snímku Jamese Camerona. Mezi ty nejzářivější patřila Zoe Saldana (44).

Dorazila v honosné róbě se zdobeným topem a průhlednou sukní, která podtrhovala hereččiny štíhlé nohy. Saldana zapózovala nejdříve sama a poté se svým manželem, filmovým producentem Marcem Peregem (43). Zamilovaný pohled, který si před novináři věnovali, byl třešničkou na dortu.

Saldana a Perego jsou spolu od jara 2013. Ještě téhož roku v létě se vzali a oba užívají jak příjmení Saldana, tak Perego, stejně jako jejich tři synové. Mají pětiletého Zena a o tři roky starší dvojčata Bowieho a Cyho.

Dalšími vzácnými hosty premiéry byli mj. Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang nebo Kate Winslet. Do českých kin Avatar: The Way of Water zamíří 14. prosince. ■