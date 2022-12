To je pokoukáníčko: Taťána Kuchařová prozradila, jak si udržuje své míry

Taťána Kuchařová prozradila, jak se udržuje ve formě. Super.cz

Taťána Kuchařová (34) má plné ruce práce. Z nedávného cestování po Asii, kdy objevovala krásy Bhútánu, se vrátila odpočatá a v plné síle. Modelka pozvala exkluzivně Super.cz na focení, které jí teď do Vánoc zabírá spoustu času. „Po návratu mě čekaly nějaké resty, takže mám tak dvakrát, třikrát do týdne nějaké focení a natáčení, je to teď hodně náročné období,“ svěřila se nám usměvavá blondýnka.