Bude se vám tajit dech: Kráska Smatanová předvedla své luxusní tělo jen v provokativním krajkovém prádle

Lucie Smatanová Foto: Regina Voronina

V soutěži krásy sice bodovala před 13 lety, pořád se ale může chlubit tělem, které jí i letošní finalistky mohou závidět. Lucie Smatanová (36) se po delší době pustila do odvážného focení. V provokativním sexy prádle předvedla fantastickou figuru, ze které se kdekomu bude tajit dech.

„Momentálně jsem pracovně extrémně vytížená a k tomu píšu diplomovou práci. Focení nové kolekce spodního prádla návrhářky Michaely Kasarda bylo jedno z focení, na které jsem se musela připravovat,“ svěřila se Super.cz modelka, která fotila v jednom pražském hotelu, a to jen krátce před svým návratem do Švýcarska, kde žije.

Modelka spodní prádlo už příliš nefotí ani nepředvádí, tentokrát ale udělala výjimku. V rudém krajkovém prádle předvedla, že stále strčí do kapsy i mladší kolegyně. „Před focením prádla mám vždycky jiný jídelníček a makám na sobě mnohem víc. Když to vím dopředu, připravuji se celý měsíc. Třikrát do týdne mám trénink, hlídám si stravu a také dodržuji ošetření nejen obličeje, ale i těla,“ dodala kráska. ■