Takhle vypadá 10 let po vítězství v SuperStar: Připomeňte si také pisklavý hlásek Sabiny Křovákové

Sabina Křováková se po dlouhé době objevila ve společnosti. Super.cz

"Teď jsem nikde moc nebyla, sbírala jsem síly, měla jsem takový útlum, ale hodně jsem skládala. Děláme na nové desce. A konečně jsem zase vystrčila hlavu. 7. prosince ještě stihneme vydat vánoční písničku. Chtěla jsem všechno stihnout do konce roku, takže jsem neměla ani čas na přípravu Vánoc doma, na cukroví se teprve chystám," smála se na adventním odpoledni nadace Time for Help, kde byla mezi hosty.

Do společnosti sice nechodí, ale koncertuje. "Jezdíme, hrajeme s kapelou. Jsem hrozně ráda, že můžu dělat to, co jsem vždycky chtěla. Někdy je to horší, někdy lepší, ale obklopila jsem se super lidmi, zpívám i s filharmonií a v RockOpeře, která mi na rozdíl od muzikálu vyhovuje, protože tam můžu jenom stát a zpívat, takže mám i jiné projekty," vypočítala Sabina, která se po éře, kdy vyzkoušela červený přeliv, vrátila k blond vlasům, takže ji zas budou fanoušci poznávat. I tehdy ji samozřejmě poznali podle jejího hlasu, kdy z pisklavého sopránu v běžném hovoru, který můžete slyšet v našem videu, přehodí na alt drsné rockerky. ■