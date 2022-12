Je to na dobré cestě. Věřím, že zase budeme rodina. Aneta Vignerová i Petr Kolečko se vyjádřili ke svému současnému vztahu

Petr Kolečko, Aneta Vignerová FTV Prima

„Já si myslím, že to je na dobré cestě. Přeci jenom je to otec mého dítěte, něco jsme spolu prožili. Některé věci se v životě dějí a občas to chce třeba i nějaký ústupek a možná i čas, aby si ti lidi určité věci uvědomili. Zatím je to docela citlivý, takže ani já nevím, co k tomu moc říct,“ řekla Aneta Vignerová v Showtime na CNN Prima NEWS.

K současné situaci se vyjádřil i režisér. „Vážím si toho, že k sobě s Anetou po tom všem nacházíme opět cestu a dokážeme se mít rádi. Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je to nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme. Vzhledem k citlivé povaze věci je toto mé jediné vyjádření,“ uvedl Petr Kolečko.



Další dny tak nejspíš prozradí víc o tom, jak se bude vyvíjet vztah rodičů malého Jiříčka a jak režisér naloží se vztahem s herečkou Denisou Nesvačilovou. ■