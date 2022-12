Ještě před pár dny ronil slzy lítosti: Will Smith se po skandálu z Oscarů vrátil na červený koberec

Will Smith s manželkou Jadou na filmové premiéře Profimedia.cz

Will Smith (54) se po téměř roce, co se vyhýbal veřejným akcím, vrátil na červený koberec. V LA uvedl svůj nový film Osvobození za podpory celé rodiny, manželky Jady, dcery Willow a synů Jadena a Treye.

Smith se stáhl do ústraní poté, co na letošním udílení Oscarů udeřil kolegu Chrise Rocka, který vtipkoval na adresu jeho ženy Jady. Zasloužil se tak o jeden z největších skandálů v historii udílení a jeho čin byl napříč Hollywoodem a veřejností tvrdě odsouzen.

Akademie mu zakázala na 10 let vstup na Oscary a fanoušci herce víceméně zavrhli. Smith se stáhl do ústraní a až nyní, v rámci proma nového snímku, se začal objevovat a veřejně litovat svého činu. Za facku se nicméně omluvil i krátce po incidentu.

V pondělním dílu talk show The Daily Show with Trevor Noah se k incidentu vrátil, a dokonce se rozplakal.

„Po ceremoniálu jsem přišel domů, byl u nás můj devítiletý synovec. Je to nejhodnější malý kluk. Sedl jsem si v kuchyni, on mi vylezl na klín, prohlížel si sošku Oscara a zeptal se 'Proč jsi toho pána udeřil, strýčku Wille?'“ uvedl v pořadu a vytáhl si z krabice vedle sebe ubrousek, kterým si začal utírat slzy.

„Bylo to strašné. Nechci se v tom příliš babrat, aby mě lidé nepochopili špatně. Je to mnohem komplexnější, ale když se to vezme kolem a kolem, zkrátka jsem se neovládl,“ přiznal oscarový herec.

„V ten večer mě trápilo i něco jiného, ne že by to byla omluva pro moje chování, ale bylo toho trochu moc. Byl to i chlapec, který viděl svého otce bít matku, všechno se to nahrnulo najednou. Takovým člověkem nechci být,“ narážel na své dětství s násilnickým otcem.

„Nebyl jsem to já. Byl to vztek, který se ve mně nahromadil za hodně dlouhou dobu,“ dodal lítostivě.

Závěrem dodal, že ho k smrti děsí, že by skandál mohl ovlivnit úspěch filmu Osvobození, který uvádí 9. prosince Apple TV+. Na premiéře už byl zase samý úsměv. ■