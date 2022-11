Největší borec z celého seriálu, vzkazují fanoušci trháku Wednesday: Záběry s představitelem Věci jsou hitem internetu

A není se čemu divit, seriál s Jennou Ortegou v hlavní roli Wednesday Addams, pochází z dílny Tima Burtona a tvůrcům se opravdu povedl. Spokojení se spin-offem oblíbené Addamsovy rodiny jsou dokonce i skalní fanoušci originálu.

Nejvíc to ovšem u fanoušků vyhrál představitel Věci, tedy lidské ruky, jež sloužila v Addamsově rodině jako mazlíček a pomocník a pro Wednesday je v novém seriálu nejvěrnějším parťákem.

Ačkoliv fanoušci na obrazovkách vidí pouze sešívanou dlaň, za tvorbou scén, v nichž figuruje, stojí herec Victor Dorobantu. Kdo si myslel, že byla Věc vytvořena zcela za pomoci speciálních efektů, je na omylu.

Give a big hand to Victor Dorobantu, the incredible actor who plays Thing on Wednesday pic.twitter.com/gJdVYjjlrX

Jde totiž o namaskovanou ruku samotného Dorobantu. Ten vyváděl psí kusy, aby se scény povedly. Plazil se po zemi nebo krčil v neuvěřitelných polohách, to vše v modrém obleku, jaký vidíte na hercích, kteří ztvárňují fantasy postavy, jež jsou následně dotvořeny digitálně, v tomto případě ze záběru zcela vymazány.

absolutely obsessed that this is how they filmed thing in wednesday on netflix pic.twitter.com/MFjdF5FK9J