Exkluzivní zpověď: Maminku finalistky České Miss v centru Prahy napadli. Tři dny po útoku zemřela

Vanesse se tak dostalo pozornosti médií, o kterou rozhodně nestála. Na titulní stránky se dostala ještě předtím, než soutěž, v níž bude usilovat o korunku královny krásy, dospěla do finále. Bojovat bude právě pro svoji maminku, která ji do Miss přihlásila.

Vanessa nespí, trápí se, ale snaží se jít dál. Přesto se po zveřejnění smrti maminky o sobě ve veřejných diskuzích dočítala, že si příběh vymyslela, aby na sebe upozornila. Sama z takového osočení byla v šoku.

"To bych musela být úplný blázen, abych si to vymyslela, abych to řekla do rozhovoru a pak se třeba přišlo na to, že to není pravda. Proč bych si takovou věc vymýšlela? Byla bych šťastná, kdyby to byl zlý sen a nebyla to pravda," řekla v talk show Superchat Vanessa.

Modelka také poprvé zveřejnila příčinu smrti maminky. "Podlehla selhání srdce a k tomu se přidala vnitřní zranění," uvedla.

Případ nyní vyšetřuje Policie České republiky. Podle našich informací byl útočník již vyslechnut. Vanessa o tom ale zatím blíže mluvit nemůže. Rodina má podepsanou mlčenlivost a podrobnosti případu nesmí sdělovat.

Rodina doufá, že útočník bude potrestán. "Chlapi to mají v sobě přirozeně, že chtějí pomstu. Tatínek přišel o ženu, se kterou žil přes třicet let, měli spolu rodinu, děti. Všem nám to obrátilo život vzhůru nohama. Táta to nese strašně špatně. Všichni chceme, aby byl viník potrestaný tak, jak má," dodala Vanessa.

