Na molo se vrací z postu ředitelky soutěže krásy jen sporadicky: Odpočinu si u toho, říká Táňa Makarenko

Téměř všechny víkendy tráví Táňa s novou dvacítkou semifinalistek své soutěže krásy, tenhle ale měla volný, takže mohla vyrazit na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kde předváděla společně s úspěšnými kráskami, které vzešly z její líhně, Karolínou Kopíncovou (24) a Natálií Kočendovou. "Beata je jediná návrhářka, pro kterou ještě chodím, jinak jsem modeling pověsila před dvěma lety na hřebík," vysvětlila.

A jak se vedle mladších dívek na mole cítí? "Pro mě je to spíš zábava, popovídat si s děvčaty, máme tady takovou fajn missí partu. Beru se hlavně jako ředitelka, neřeším nějaké konkurenční postavení. Mladším dívkám pomáhám, ráda je nafotím, s něčím jim poradím. Rozhodně s nimi nebojuji o to, kdo bude mít víc fotek. Pro mě je to vlastně odpočinek, když nemusím nic řešit a organizovat. Jenom se nechám nalíčit a chodím na mole," uzavřela. ■