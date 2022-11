Krize dříve překonali díky lásce. Podívejte se, jak šel čas u Ivana Trojana a jeho manželky Kláry

Ivan Trojan s manželkou Klárou na předávání Cen české filmové kritiky za rok 2013 Profimedia.cz

S manželkou Klárou se Ivan Trojan seznámil v divadle. Hráli spolu v představení Sen noci svatojánské na Pražském hradě. Roku 1992 se vzali. Jak sám Trojan v minulosti prozradil v rozhovoru pro Deník Právo, prošli si několika krizemi, které vždy překonali.

„Obstát jako rodič a manžel není legrace, chce to spoustu tolerance a trpělivosti. Lidé jsou netrpěliví, panuje citová ochablost, sobectví, žijeme ve zrychlené a náročné době, valí se na nás pořád nějaké nové věci. To, že se role ženy mění, je v pořádku, ale někdy mám pocit, že ženy zapomínají, že tato situace je nová i pro muže. To je podle mne jeden z důvodů, proč se rodiny tak rychle rozpadají,“ řekl v roce 2011 Trojan s tím, že u nich doma vždy zvítězila vůle problémy vyřešit. Pomohla prý hlavně láska.

O tři roky později nemluvil jinak. „Především pokud přijde nějaká krize, a ta z devadesáti devíti procent přijde, nezapomenout na to, proč jste se brali a co bylo to hezké, co vás spojuje. A snažit se tu krizi překonat a vydržet, ne se při první příležitosti rozvádět,“ prozradil v Právu svůj recept na manželské krize. A kdoví, třeba nakonec zabere i tentokrát... ■