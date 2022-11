Česká dvojnice Seleny Gomez si z Love Islandu přivezla novou lásku! Za tímhle fešákem plánuje velké stěhování

Hana Dědková je stále zamilovaná do Jakuba Vitka. Super.cz

"Navštívil jsem už i Hanky rodiče v Ostravě, teď jsme v Praze, chystám se domů do Bratislavy. Jsme v tuhle chvíli přesvědčeni, že budeme spolu," řekl Super.cz Jakub. "Uvažujeme o společném bydlení, ale nepospícháme. Chceme randit, dáme tomu dva, tři měsíce. Bratislava a Ostrava jsou od sebe dvě a půl hodiny, dá se to zvládnout," upřesnil nový pár.

Hanka dokonce uvažuje, že by se přestěhovala na Slovensko. "Hanka koketovala s myšlenkou, že by se za mnou odstěhovala do Bratislavy," usmál se fešný Slovák. "Je to tak, neměla bych problém žit jinde, líbilo by se mi to," doplnila ho finalistka Miss Czech Republic.

Nevyhýbají se ani tomu, že by změnu udělali oba dva, a jejich novým domovem by byla Praha. "Všechno se teď odehrává v Praze, jsme tu nejvíce. Nám se tady líbí, třeba jednou zakotvíme tady. Máme tady přátele, známé, a taky se příležitosti koncentrují hlavně tady," dodala Dědková. ■