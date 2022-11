Matěj Stropnický by si rád s partnerem pořídil dítě: Daniel jich ve Výměně zvládl šest, byli bychom dobří rodiče, míní

Matěj Stropnický by si rád s partnerem Danielem Krejčíkem pořídil dítě. Super.cz

Když jsme se s Matějem Stropnickým setkali na křtu knihy jeho životního partnera Daniela Krejčíka (28) Nadělení, povídali jsme si i o jejich soukromí. Velkým tématem bylo mj. to, zda by si pár chtěl adoptovat dítě. Ostatně si prošli i Výměnou manželek, kde bylo zřejmé, že Dan zvládne v pohodě i šest dětí.

"U nás jsou zákony nastavené tak, že i kdyby se člověk rozkrájel, tak musí něco obejít. My bychom byli rádi, kdyby to bylo možné normálně a naprosto legálně, samozřejmě po nejrůznějším prověření, jestli nejsme pedofilové a o nějaké dítě se dokážeme postarat. I podle toho, jak Dan zvládl tu Výměnu, si myslím, že bychom byli asi dobří rodiče. Ale prostě to zatím nejde, protože to nahoře pořád nedokážou schválit," krčil rameny Matěj.

"Řekl bych, že by si to spousta těch dvojic zasloužila, protože se na to čeká už strašně dlouho a ve spoustě zemí to funguje. A většinou to fungování v těch zemích vyvrátilo, že jsou s tím nějaké velké problémy. Prostě na to u nás není vůle," dodal s tím, že po dítěti touží o trochu víc jeho partner, který je jedináček, zatímco on si užil výchovu svých mladších sester.

