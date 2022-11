Nastávající maminka Nikol Švantnerová promluvila o svatbě. Bude její první a poslední

Nikol Švantnerová Foto: Matúš Šafránka a Salik Sláma

Když čeká zamilovaná dvojice dítě, nabízí se otázka, co svatba, a tak jsme se nemohli nezeptat ani my. "Teď máme na programu miminko, a to si myslím, že nám zabere hodně času a všeho, hlavně není kam spěchat," prozradila Nikol. O vztahu se svým přítelem nemá nejmenší pochybnosti. "My s partnerem víme, že spolu zůstaneme, a nepotřebujeme to mít ani na papíru, ani k tomu nepotřebuju prstýnek," prozradila Super.cz.



Téma svatba u nich doma ale rozhodně není tabu. "Bavili jsme se o tom samozřejmě, jednou svatba určitě přijde, ale kdy... Myslím si, že je to tedy hodně na straně mého partnera (smích), a hlavně teď je priorita miminko," přemýšlí jedna z nejslavnějších tuzemských modelek.

Svatba je pro ni ovšem velká věc, a jestli Nikol uvidíme se vdávat, bude to jen jednou! "Pro mě je svatba věc, kterou si chci na tisíc procent užít, protože to bude moje první a poslední svatba. Chci, aby to bylo v klidu, abych třeba mohla pít a mohla to oslavit. Takže to máme zatím otevřené, a až to přijde, tak to přijde," uzavírá nastávající maminka. ■