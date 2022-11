Goldie Hawn dnes slaví 77. narozeniny. Má úchvatnou postavu a běhá po horách jako kamzík

Goldie Hawn slaví narozeniny v plné síle. Profimedia.cz

Goldie Hawn odmalička tančila, vystudovala herectví a začala se objevovat v menších rolích. Pak přišel zlom a za roli ve filmu Kaktusový květ z roku 1969 získala dokonce Oscara. Jejími největšími filmovými hity se později staly filmy Vojín Benjaminová, Přes palubu, Smrt jí sluší nebo Rockerky.

Herečka ale měla i pestrý soukromý život. Vdaná byla dvakrát. První vztah s hercem Gusem Trikonisem nevyšel kvůli rozdílným zájmům, stejně jako druhý s hudebníkem Billem Hudsonem, se kterým má dvě děti - Olivera a známou herečku Kate Hudson (43). Napotřetí ale trefila do černého. V roce 1983 si ve filmu Odpolední směna zahrála s Kurtem Russelem a byla z toho láska, která vydržela až dodnes. Mají spolu syna Wyatta, nikdy se ale nevzali.



A jak žije někdejší filmová kráska dnes? Podle mnohých se jí podařilo najít recept na štěstí a také na věčné mládí. Goldie se věnuje nejen své rodině, ale také už od roku 2003 vede svou nadaci MindUp for Life, která pomáhá dětem po celém světě zlepšovat jejich duševní kondici. A i ona sama si udržuje dobré duševní zdraví a na sociální síti často předcvičuje, nebo fanouškům ukazuje například to, jak je důležité chodit do přírody. A jak je vidět, cvičení jí pomáhá udržet si stejnou postavu, jakou měla na stříbrném plátně před desítkami let. ■