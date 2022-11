Měsíc po porodu je jako lunt a ukázala to v průhledných šatech: Na poslední chvíli jsem sháněla kalhotky, přiznala Jitka Boho

Jitka Boho Super.cz

Měla starost, jestli se měsíc po porodu vejde do modelkovských šatů ze salonu Beaty Rajské. Nakonec ale zpěvačka a bývalá vítězka České Miss Jitka Boho (31) musela řešit jiný problém. Model byl totiž úplně průsvitný.

"Až ráno před Slavíky jsem zjistila, jak moc jsou tyhle šaty průhledné. Takže jsem musela ještě rychle letět koupit vysoké černé kalhotky, aby to všechno zakryly. U Beatky to tak vidět nebylo, ale v denním světle ano. Navíc jsem si říkala, že blesky fotoaparátů to prozáří ještě víc," řekla Super.cz Jitka, kterou jsme potkali mezi hosty slavnostního večera předávání cen ankety popularity.

To, že Jitka ještě kojí a mění se jí během pár hodin velikost prsou, vyřešila návrhářka šalamounsky. "Udělala volnější vršek, abych se do šatů pořád vešla," vysvětlila Jitka, která kvůli kojení musela utéct ještě před koncem přenosu, který trval více než tři hodiny.

Jitka nemá měsíc po porodu ani deko navíc. "Kila jsem shodila, ale kůže je povadlejší, což je po druhém porodu logické. Ale už jsem pomalu začala cvičit. Dřepuji s Tedíkem, což je taková přirozená zátěž, která se bude postupně zvětšovat," smála se Boho, která brzy plánuje i návrat na pódia. ■