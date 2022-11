Vítěz SuperStar Pavlovčin je bez kluka, zato jeho sestra, vokalistka Farné má novou lásku: Randí s truhlářem po Agátě

Radka a Adam Pavlovčinovi promluvili o soukromí Super.cz

Na předávání cen Český slavík dorazil vítěz SuperStar Adam Pavlovčin ve společnosti svojí sestry, zpěvačky Radky Pavlovčinové (33), která vystupuje mj. jako vokalistka Ewy Farne. Nebylo to ovšem kvůli tomu, že by na sebe zbyli. Tedy aspoň v případě Radky. Adam přiznal, že je aktuálně bez partnera.

Radka ještě nedávno na sociálních sítích sítích psala, že je teď sama. S předchozím partnerem byla přitom dost dlouho, i když do společnosti spolu nechodili. "Partnera mám už dlouho, pět let. Ale oba si soukromí rádi hlídáme, a tak nám to prostě vyhovuje," říkala Super.cz ještě v květnu. Single ale už není. "Přítele mám, ale je to ještě čerstvé," uvedla Radka.

Po pár hodinách ale názor na to, že bude nového partnera tajit, změnila. Na sociálních sítích postovala nový status, že je zadaná. Jejím vyvoleným je muž, kterého velmi dobře známe. Chodí totiž s Adamem Raiterem, ex Agáty Hanychové (37), který byl účastníkem reality show Survivor. ■