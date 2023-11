Jakmile dostanete do rukou do posledního detailu vyšperkovanou krabičku s TWS, víte, že v ruce držíte přesně ta sluchátka, která splní vaše očekávání. Příjemným překvapením po otevření krabičky dvou nejvyšších modelů je pro mnohé i to, že Technics myslí i na komfortní výběr ze sedmi velikostí ergonomicky propracovaných špuntů do uší. Technics TWS vám prostě sednou!