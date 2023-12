Lara se často vracela do New Yorku a San Franciska, aby tam nahrála své první album v angličtině. Většinu písní sama napsala nebo se na nich podílela spolu s producenty Mariah Carey, Madonny i Cher. Úvodní singl I Will Love Again se dostal na dlouhých 58 týdnů na první místo v žebříčku Billboard Dance Music! Písně na albu nadchly publikum po celém světě.