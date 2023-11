Vybrat vhodný vánoční dárek bývá někdy pěkně složité a vidět na Štědrý večer zklamání nechce asi nikdo. Mnohdy tak bývá nejsnazší dát peníze do obálky, ať si dotyčný vybere sám. Nakupovat na internetu ale za hotové peníze moc nejde, že? Co tedy s tím? Do obálky dejte předplacený kupón paysafecard, se kterým lze snadno, a především bezpečně, platit za vybrané produkty a služby na internetu.