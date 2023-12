Horský resort Dolní Morava právem patří mezi špičku zimních středisek v Česku. Objevíte tu nejdelší sjezdovku v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km na jedno rozjetí, ale i novou rodinnou sjezdovkou Vyhlídková. Široká rodinná trať s nádhernými výhledy potěší všechny rodiny s dětmi, které chtějí lyžovat v nejvyšších polohách resortu a zároveň mít jistotu bezpečného pohybu na sjezdovkách. Nejen na malé lyžaře tu čeká zábavná trať s klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely. Mamutíkův skipark s novými slalomovými prvky i profesionální lyžařská škola věnující se dětem již od 3 let je součástí komplexní vybavenosti střediska pro skvělou rodinnou dovolenou.

Přímo na dojezdu páteřní sjezdovky nově objevíte dětskou hernu KIDS FUN CLUB, kde si mohou děti během lyžování na chvíli odpočinout a pobavit se podle svých představ. Zábava tu čeká na mladší i starší děti do 10 let. Své děti tu navíc můžete svěřit animátorům a dopřát si tak chvíli lyžování po svém. Pro děti jsou tu připravené prolézačky, stanoviště s klasickými i elektronickými hrami, odpočinkové místo s pohádkami i lego koutek, a to včetně šatny pro odložení lyžařského vybavení, toalet a kuchyňského koutku s občerstvením.