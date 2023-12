„V Ordinaci jsem dostala roli fitness trenérky s hezkou linkou a myslím, že už mám dost odtočeno a odpracováno, abych mohla do takového projektu nastoupit a dělat to dobře,“ domnívá se Iva, která má ostatně i dost odcvičeno, takže role je pro ni jako ušitá na míru. „Budu tam týrat kolegy a kamarády, z čehož mám strašnou škodolibou radost,“ smála se.

Druhý projekt, který jsme zmínili v úvodu, už je komplikovanější, protože poukazuje i na závažné problémy ve společnosti. V Sex O´Clock se neřeší jen problémy dospívající mládeže, gender či sexualita, ale například také domácí násilí. „Není to zdaleka veselé, ale myslím si, že je to důležité zrcadlit to v televizní tvorbě,“ míní Iva.