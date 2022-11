Dva měsíce před porodem pracuje o sto šest. Bývalá misska se brzy stane maminkou, pohlaví dítěte s partnerem tají

Bývalá Misska Lilian Sarah Fischerová promluvila o těhotenství. Super.cz

Třetí nejkrásnější Česka roku 2007 Lillian Sarah Fischerová v lednu porodí své první dítě. To jí ale zatím nebrání v práci, divadlu se věnuje i nadále. Má za sebou velkou benefiční akci v karlínském divadle. Představení Horečka nedělní noci vzniklo díky jejímu námětu. Letos se jednalo už o šestý ročník. Výtěžek z tohoto představení bude věnován na charitativní účely.

„Když jsem byla v angažmá v Mostě, tak jsem přemýšlela, jak bych se tam zabavila a vymyslela jsem tento projekt. Příběh o tančírně, kde se objevují postavy napříč hudebními hity 20 a 21. století. A výtěžek z představení tento rok poputuje spolku Jany Puklové Havelkové - Radost Příbramáčkům a vybrali jsme tři rodiny, ke kterým výtěžek poputuje.“

Lilian tak naplno hrála i v sedmém měsíci těhotenství. „Cítím se skvěle, mám v sobě bezvadný miminko, který mi tohle všechno dovoluje. Ta divadelní příprava je náročná, poslední měsíce byly náročné, nevěděla jsem, jestli to ještě dám, ale miminko mi to všechno dovolilo. Cítím se skvěle a hraju vlastně do osmého měsíce,“ svěřila se Super.cz.

Budoucí pyšná maminka ale zatím žádnou výbavičku nenakupuje. „Veškerá energie a ten důležitý milník byla tato akce, že jsem si říkala, že všechna energie šla do toho, prostě abych byla v pohodě.“

S partnerem Michalem Vykusem, který je o devět let mladší než ona, si ale nechávají pro sebe, zdali budou mít chlapečka, nebo holčičku. „Pohlaví si necháme pro sebe a nechceme to prozradit,“ dodala Lilian Sarah Fischerová během rozhovoru. ■