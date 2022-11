Máme se na co těšit. Lucie Borhyová se zavřela do nahrávacího studia a pracuje na vánoční písni

Lucie Borhyová pracuje ve studiu na první písničce. Michaela Feuereislová

„Do role zpěvačky bych se určitě nestavěla, to je silné slovo. Spíš si vyzkouším být zpěvačkou. Štefan Margita a Michal Kindl mě přemlouvali, abych do něčeho takového šla. Když mi Michal poslal hudbu a text, tak se nedalo říct ne, protože se mi to moc líbilo. Nestavěla bych se do role zpěvačky, je to pro mě pro radost," řekla nám tehdy charismatická moderátorka.



Své slovo blonďatá kráska dodržela a v průběhu čtvrtečního odpoledne byla ve studiu. „Tak Vám posílám pozdravy z jiného studia, než je u mě zvykem. A dokonce mám dnes na práci parťáky hned dva - Michala Kindla & Daniela Hádla. A výsledek naší práce bude už brzy,“ napsala Lucie na sociální síti.

Na písničku už dlouho čekat nebudeme. Jedná se totiž o vánoční písničku, a jelikož První adventní neděle je tady pomalu za dva týdny, tak premiéra nazpívaná Lucií Borhyovou je otázkou pár dnů.

