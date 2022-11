Olga Lounová se stala poprvé maminkou. Miminko dostalo krásné jméno

Olga Lounová přivedla na svět dceru. Michaela Feuereislová

Otcem miminka je zpěvaččin přítel a bývalý hokejista Jan Krégl, který je mimochodem kamarád a zaměstnanec legendárního Jaromíra Jágra.

"Zazněla pro mě ta nejkrásnější árie na světě a to z tvých maličkých úst. Vítej Arianne. Vítej do našich srdcí, kam jsi patřila odjakživa. Vítej do rodiny. Nemohla jsem se dočkat, až tě budu držet v náručí a přesto mi došla slova, když se tak stalo. Jsi zázrakem, darem a nekonečnou láskou. Ty moje holčičko milovaná, udělala jsi mě maminkou a já si jen přeju, ať jsi ta nejšťastnejší bytost ve Vesmíru. A tatínek ti přeje, ať si tu jízdu pořádně užijes, protože jestli budeš jen trochu po mamince, tak se nudit nebudeš," napsala na sociálních sítích Lounová. Arianne měřila po narození 50 centimetrů a vážila 3,160 kilogramů.

Lounová své první těhotenství odtajnila ve videoklipu k písni Patříme k sobě. A kromě bříška se v klipu vůbec poprvé pochlubila i zmíněným partnerem, kterého po svém boku neukazovala.

Na prvního potomka se zpěvačka pochopitelně moc těšila. Zda bude mít holčičku, nebo chlapečka, moc neřešila.

„Já bych radši kluka, tak mám holčičku. Dělám si legraci, chci holčičku samozřejmě. Holčičky jsou dobrý, udělají si culíčky. Ale radost bych měla i z toho kluka," nechala se Lounová slyšet před měsícem. ■