Těhotná topmodelka se vyfotila nahá, aby se pochlubila novou páskou proti refluxu

Chrissy Teigen a John Legend Profimedia.cz

Modelka Chrissy Teigen (36), která je v radostném očekávání již třetího přírůstku do rodiny s manželem Johnem Legendem, se na Instagramu pochlubila novou pomůckou, která jí pomáhá při zažívacích potížích, které ji během těhotenství provázejí.

Jedná se o speciální pásku s kyselinou, která zmírňuje poruchy trávení zvané reflux, známé též jako pálení žáhy, které patří u žen mezi nejčastější nepříjemnosti spojené s těhotenstvím. Chrissy se očividně díky pásce strategicky nalepené přes její rostoucí bříško ulevilo, a tak se neváhala odvděčit a poděkovat svému chiropraktikovi Elliotovi Berlinovi, jenž se specializuje na prenatální období. Právě on jí pásku doporučil a aplikoval.

Poděkování v rámci svých Stories na Instagramu totiž provedla prostřednictvím nahé selfie v koupelně, která pochopitelně vzbudila pořádnou pozornost. Teigen k ní připsala: „Děkuji svému lékaři Berlinovi za svou kyselinovou pásku proti refluxu (funguje to!!) a za to, že při mně stojíš tolik let! A za společné sledování hororu Barbar.“

Teigen má s manželem Johnem Legendem již dvě děti – šestiletou dceru Lunu Simone a čtyřletého syna Milese Theodora. V roce 2020 v polovině těhotenství potratila. ■