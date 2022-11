Pořád je to rebelka. Kate Moss pařila do rána a při odchodu z party odhalila, co ukrýval její výstřih

Při tak pozdním odchodu v šatech s takovým výstřihem to snad ani nemohlo dopadnout jinak... Profimedia.cz

Tahle anglická modelingová ikona má zkrátka provokaci v krvi a nějaké to holé ňadro ji rozhodně nerozhodí ani těsně před padesátkou. Kate Moss (48) ve středu vyrazila do víru velkoměsta a oblékla se na to vskutku nepřehlédnutelně. Její průsvitný model s hlubokým volným výstřihem si v podstatě o pozornost a nějaké to selhání v podobě ‚náhodného odhalení‘ říkal sám…