Co na to asi řekne jeho krásná právnička? Johnny Depp byl hlavní hvězdou módní show Rihanniny značky prádla

Johnny Depp Profimedia.cz

Rihanna (34) se opět překonala. V pořadí již čtvrtá show její značky prádla Savage x Fenty, již v úterý uvedl Amazon Prime, opět stála za to a popová diva i tentokrát přesvědčila, že propojení módy a hudby zvládá na jedničku. A ještě u toho udává trendy a posouvá hranice konvencí.

Překvapením pro všechny nicméně byl Johnny Depp (59), který se hravě stal největší senzací módní show. A to se ani nemusel svlékat. Kdo by čekal, že herce uvidí ve spodkách, byl nejspíš zklamán, Depp šel tentokrát do hedvábného pyžama, což mu ovšem na sex-appealu nijak neubralo.

JOHNNY DEPP IN RIHANNA’S SAVAGE X FENTY SHOW pic.twitter.com/szhVItteW8 — johnny depp daily (@johnnydppdaily) November 9, 2022

Je vidět, že i krátce před šedesátkou to tam zkrátka pořád je, a navzdory prohýřeným rokům a stresům posledních let se Depp stále může zařadit mezi nejvíc sexy herce planety.

Spokojení byli i fanoušci, kteří po jeho výhře soudní pře s Amber Heard Johnnymu nesmírně fandí a těší se na jeho návrat na filmová plátna. Snad je zatím uspokojil alespoň minutový spot, v němž působil ležérně a uvolněně. Ostatně s reklamou má své zkušenosti, léta je tváří značky Dior.

Johnnymu, který se aktuálně věnuje spíš muzice a koncertování s Jeffem Beckem, ale brzy ho uvidíme i ve filmu Jeanne du Barry jako Ludvíka XV., se daří jak pracovně, tak v soukromí. S krásnou právničkou Joelle Rich mu to prý stále klape. O víkendu si v Las Vegas dali dostaveníčko, brunetka ho až z Londýna, kde žije, přijela podpořit na páteční koncert.

Show se odehrála v Palm's Pearl Theater a Rich zachytili, jak Johnnyho sleduje ze strany pódia. V Instastories dokonce sdílela snímek Johnnyho s kytarou na pódiu, k němuž přidala srdíčko.

Rich byla součástí týmu zastupujícího Deppa v procesu, který se vlekl v letech 2018-2020. V letošní kauze proti Heard už ale nefigurovala jako jeho právnička, nicméně v soudní síni často nechyběla, tentokrát jako morální opora. ■