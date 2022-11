Neskutečná Jennifer Aniston. Po přiznání neplodnosti šla s kůží na trh a odhalila tělo

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Jennifer byla vždycky ve formě, ale mít v 53 letech takové míry se opravdu jen tak nevidí. Herečka se ukázala v titěrné podprsence od vintage bikin Chanel. Tu si můžete pamatovat i ze slavných selfíčkek Kim Kardashian, za které tehdy dostala kartáč, že jsou příliš vulgární.

O vulgaritě v souvislosti s fotkami Aniston ale nyní vůbec nemůže být řeč. Za fotoaparát se postavila Zoey Grossman a na výsledek je radost pohledět.

Jennifer oblékli také do bílého topíku Isa Boulder a kalhot Balmain s páskem Dior. Jinde zase do šatů Aisling Camps, které svůdně odhalovaly celý její bok, partie, které bývají u žen problematické a moc často je neukazují. Aniston se nicméně pyšní vosím pasem a plochým bříškem.

Ačkoliv za figuru byla vždy obdivována, byly doby, kdy na herečce média nenechala nit suchou. Zvláště během a po manželství s Bradem Pittem, kdy se nejprve konstantně spekulovalo, že je těhotná, a později, že ji Pitt opustil, protože děti nechtěla a upřednostnila kariéru.

To bylo pro Jennifer obzvlášť zraňující, protože nikdo doopravdy netušil, co se děje za zavřenými dveřmi. Roky se snažila otěhotnět s pomocí umělého oplodnění, leč marně. Nakonec se smířila s tím, že se matkou nestane, a dnes cítí úlevu, že už jí tenhle „vlak ujel“.

„Cítím spíš úlevu, protože už nemusím dumat nad tím, jestli by to šlo. Řekla bych, že v období mých 30-40 let jsem se brodila sra*kami. Jinak bych nebyla tak nervózní, bázlivá, nejistá sama sebou jako tehdy. Dneska už je mi to fuk. Je mi nejlíp na světě. Mnohem lépe než v období mezi 20, 30, 40,“ nechala se slyšet.