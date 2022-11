13 sexy modelů Zorky Hejdové z vily lásky: Předvedla provokativní mini, odhalená záda i svůdný dekolt

Zorka Hejdová Foto: Super.cz/TV Nova

Diváky tak neochudila o své tělo v proklatě krátké mini, jindy zase předvedla dokonale opálené křivky v šatech s odhalenými zády. Rozhodně se bylo na co koukat a oblíbená moderátorka dokázala, že může směle konkurovat i profesionálním modelkám. Finále populární show se však blíží.

„Na finále se těším moc! Nejvíc na tu energii a emoce, které s sebou přinese, ale taky jsem pochopitelně zvědavá, který z párů u diváku vyhraje, a jestli si vybere lásku, nebo poprvé v celé historii Love Islandu peníze,“ uvedla se smíchem Zorka Hejdová. Televizní diváci se vítěze populární show dozví již tuto neděli. O tom, kdo z vily lásky odejde jako vítěz, rozhodnou sami hlasování, které probíhá už od pátečního večera.

„Všechny naše páry si dokázaly vybudovat opravdu krásné vztahy a najít lásku, pro kterou si sem přišly, a za to jsme opravdu rádi. Navíc budou součásti finále i rodinní příslušnici finalistů a celé to bude hodně živé i díky publiku, což mám ráda,“ svěřila se Zorka. Ta bude moderovat sama a hodlá si to maximálně užít.

Stejně jako poslední měsíce, které trávila na Kanárských ostrovech nejen prací, ale i se svou rodinou. „Byla to jízda! Bylo to vlastně tak super, jak jsem očekávala, a možná ještě lepší! Jak jsem říkala už před startem show, bylo to pro mě něco nového i po stránce moderování. Naučila jsem se být dramatická a vážná, když si to situace žádá, což je poloha, ve které často nemoderuji. Ale na druhou stranu, ono to šlo vlastně přirozeně. Emoce jsou tu velké a pro soutěžící je to jediná realita, kterou mají,“ svěřila se Zorka Hejdová, jejíž sexy modely si můžete prohlédnout v naší galerii. ■