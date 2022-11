Půvabná přítelkyně Jaromíra Jágra promluvila o jejich vztahu: Třenice kvůli společné práci

Dominika Branišová křtila knihu. Super.cz

Na druhou kolej tak odsunula i sport, kterému se v minulosti věnovala velmi aktivně. „Od té doby, co mám na starosti Jardovu značku, která vznikla v květnu, není tolik času, ale snažím se, když mám nějaké volno a mám energii, tak chodím cvičit pořád,“ svěřila se Super.cz brunetka, která si nenechala ujít křest knihy svého kamaráda, kadeřníka Tomáše Arsova, a byla dokonce kmotrou.

„Je to moje premiéra, s Tomášem se známe dlouho, spolupracujeme. Když dostanu nějakou nabídku, tak si vybírám, jestli to pro mě má smysl, jeho produkty používám,“ dodala půvabná přítelkyně hokejové legendy.

S Jaromírem Jágrem už tak nejsou jen partneři, ale i kolegové. Nás zajímalo, zda to někdy není těžké skloubit.

„Je to těžké. My jsme si to rozdělili. On dělá pořád hokej a tu značku s ním konzultuji, ale dělám ji víceméně sama a mám to na starosti hlavně já. Většinou tu práci doma neřešíme. Snažíme se to limitovat, ne vždy máme na vše stejný názor a je lepší nechat pracovní věci v práci a doma si užívat sami sebe,“ svěřila se půvabná Dominika a popsala, jak to u nich funguje, když dojde k názorovým neshodám.

„Většinou já ustoupím,“ řekla se smíchem. „Záleží na tom, v čem se nám názory liší, v něčem mám zkušenosti já, v něčem on. Není to tak, že by muselo být po jeho,“ dodala Dominika Branišová. ■