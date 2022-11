Do TOP 20 v soutěži krásy mohla postoupit i baculatá zubařka: Mrzí mě, že to vzdala, říká Taťána Makarenko

Taťána Makarenko promluvila o letošních semifinalistkách soutěže krásy Miss Czech Republic Super.cz

O některých z postupujících semifinalistek Miss Czech Republic, které se dostaly do TOP 20, z nichž vzejde desítka finalistek, už jsme informovali. S prezidentkou soutěže Taťánou Makarenko (33) jsme probrali letošní castingy a co se bude s kráskami dít dál.

"Řekla bych, že je tady spousta diamantů, které je ještě potřeba obrousit. Jsem opravdu ráda, že jsme vybrali širokou škálu různorodých dam z různých sfér. Máme tady třeba slečnu, která je napůl Japonka. Znám její maminku Zuzanu Osako (autorka olympijské kolekce pro rok 2022), která mi kdysi malovala obrazy. Ani jsem netušila, že má takhle krásnou dceru. V TOP 20 máme fotbalistku, účastnici reality show i reportérku," jen namátkou vyjmenovala Táňa.

V TOP 30 se objevila i dívka, která neměla klasické míry modelky. "Podle mě je éru body positivity, která už je součástí modelingu, abychom byli spokojení s tím, v jaké schránce žijeme, třeba podporovat," míní Táňa. "Na ní bylo vidět, že se nestydí mezi hubenými slečnami. Nemá sice klasické modelkovské míry, ale nic se na ní neklepe, má pevný zadek a žádnou celulitidu, na plus size modeling by byla skvělá," dodala Táňa, kterou poté trochu zamrzelo, že sama slečna nakonec TOP 20, kam by postoupila, dopředu vzdala. Že to zubařce krev a mlíko na mole opravdu seklo, můžete vidět v našem videu.

A co teď dívky čeká? "Máme půl roku soustředění a školení, pět challengí, které proběhly loni a předloni. Po každé z nich budeme eliminovat dvě dívky. Finálová desítka s námi pak poletí na zahraniční dovolenou. Finále pak proběhne 13. května," vypočítala Táňa. ■