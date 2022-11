Po krvavé lázni při pádu přišlo další zranění. Smůlu si tentokrát Pavel Vítek vybral na Fantomovi opery

Pavel Vítek je prostě smolař a nešika Super.cz

Po měsíční pauze opět naskočil do muzikálu Fantom opery, který se opět každou sobotu hraje v divadle GoJa Music Hall. A nebyl by to Pavel Vítek (60), aby se jeho účinkování obešlo bez zranění. Na rozdíl od jeho narozeninového koncertu v Lucerně aspoň netekla krev.