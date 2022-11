Vypadá jako po třídenním flámu: Na Sašu Rašilova říká i malá dcerka fuj

Saša Rašilov musel kvůli natáčení změnit image Super.cz

"Aspoň částečnou změnu image jsem dostal za úkol, ale pak se do mě ještě pustí maskérky. Celá proměna trvá tři hodiny. Ale netrpím, už jsem ostřílený show Tvoje tvář má známý hlas, kterou jsem relativně nedávno absolvoval," vysvětlil nám Saša, který se v našem videu o natáčení i vzpomínkách na léta, kdy se tato část minisérie Iveta odehrává, déle rozpovídal.

Doma ale z jeho nového zjevu nadšeni nejsou. "Myslím, že moje žena Lída by se asi do Karla Svobody nezamilovala," smál se. Ještě víc to prý slízl od své pětileté dcery Marušky, která má právě princeznovské období a tatínek jejímu vkusu momentálně neodpovídá. "Řekla doslova FUJ, táto, ohol se," přiznal Rašilov. ■