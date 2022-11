Nikdy předtím nezažila nic tak náročného! Taneční show zpěvačku odrovnala

Nikola Ďuricová Super.cz

Zpěvačka Nikola Ďuricová byla jednou z finalistek taneční show Roztančené divadlo. Jak sama přiznala, divadelní verze známého StarDance jí dala pořádně zabrat. "Myslela jsem si, že to pro mě bude lehké, že to levou zadní zvládnu, tancuju přeci v muzikálech. Ale pak jsme začali trénovat a já najednou netušila, zda to dám," řekla Super.cz.