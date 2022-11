Modelka Tereza Budková je kost a kůže. Lékaři konečně zjistili, v čem je problém

Tereza Budková Super.cz

"Myslela jsem si, že je problém ve střevech, nakonec se ukázalo, že je to od zad. Trvalo čtyři týdny než přišli na to, co mi je," řekla Super.cz Budková.

"Byla jsem u dvou doktorů, v nemocnicích. Všechny ultrazvuky i krevní testy vyšly dobře. Ale pořád se nevědělo, co mi je. Až fyzioterapeut mi řekl, že mám totálně zablokovaná záda," vysvětluje Tereza, která dochází na terapie a léčí se.

"Zdravotní problémy mám stále. Docházím pravidelně k fyzioterapeutovi, snad to bude čím dál lepší," doufá.

Stále je ale velmi hubená. Modelka přiznala, že spokojená s tím není. "Zhubla jsem asi pět kilo. U mě je to hodně znát. Nelíbí se mi to samotné, vadí mi, že mi to lidé říkají. Bohužel jsem zhubla, je to ale zdravotního rázu. Jsem s tím už smířená a říkám si, že už bude jenom líp a ručička na váze se bude pohybovat směrem nahoru," dodala Tereza na přehlídce Poner. ■