Psali o ní, že s Bradem nechtěla mít dítě, ona ho přitom mít nemohla: Jennifer Aniston poprvé promluvila o neplodnosti

Jennifer Aniston Profimedia.cz

O Jennifer se tehdy každou chvíli spekulovalo, že je těhotná. O to bolestivější drby byly, protože se to herečce nedařilo.

„Snažila jsem se otěhotnět. Byla to pro mě velmi náročná cesta. Všechny ty roky a roky a roky spekulací…bylo to opravdu těžké,“ přiznala narovinu. „Podstupovala jsem umělé oplodnění, pila čínské bylinné čaje. Zkoušela jsem všechno. Dala bych cokoliv za to, aby mi někdo poradil, ať si zmrazím vajíčka. Ale to vás zkrátka nenapadne,“ popsala náročné období.

Když v roce 2005 s Pittem dospěli k rozvodu, začalo se pro změnu spekulovat, že si Jennifer zvolila kariéru místo rodiny, a to přispělo k rozpadu manželství. Není asi třeba dodávat, jak zraňující pro herečku tyto komentáře byly.

„Byly to absolutní lži. Tvrzení, že jsem sobecká a jde mi jen o kariéru. Chraň bůh, když je žena úspěšná a nemá děti. A že mě manžel opustil, protože jsem mu nedala děti…“ vrtí dodnes hlavou nad obdobím, které nesmírně statečně přečkala, aniž by se se světem podělila o své strasti.

Jennifer nespecifikovala zdravotní problémy, ani kdy přesně umělé oplodnění podstupovala, jen že šlo o období několika let a ničeho nelituje.

„A tak tu dnes jsem. Ujel mi vlak. Ale cítím spíš úlevu, protože už nemusím dumat nad tím, jestli by to šlo. Řekla bych, že v období mých 30-40 jsem se brodila sra*kami. Jinak bych nebyla tak nervózní, bázlivá, nejistá sama sebou jako tehdy. Dneska už je mi to fuk. Je mi nejlíp na světě. Mnohem lépe než v období mezi 20, 30, 40,“ dodala.

Není to poprvé, co hvězda Přátel naťukla tohle téma. V roce 2016 napsala esej pro Huffington Post, v níž přiznala, že má drbů plné zuby, a nechápe, proč se lidé nemohou smířit s tím, že je žena úspěšná a spokojená i bez manžela a rodiny. Ačkoliv se k tématu vrátila i loni v rozhovoru pro Hollywood Reporter, o neplodnosti doposud nepadlo ani slovo. ■