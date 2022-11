Samantha ze Sexu ve městě o 16 let mladšího partnera příliš neukazuje: S tímhle sympaťákem je přitom šťastná už přes 6 let

Kim Cattrall s přítelem Russellem Thomasem Profimedia.cz

Kim Cattrall (66) si úterní udílení cen Glamour Women of the Year Awards 2022 v Londýně pěkně užila. Společnost jí výjimečně dělal i partner Russell Thomas (50), který ji doprovází na akce jen zřídka.

O 16 let mladšího Thomase, s nímž je ve spokojeném vztahu už přes 6 let, herečka dle svých slov považuje za „toho pravého“. A nejspíš ví, o čem mluví. Má za sebou už tři nepovedená manželství.

První svazek s Larrym Davisem trval od roku 1977 do roku 1979, než sňatek anulovali, v letech 1982–1989 byla provdaná za Andreho J. Lysona a napotřetí to zkusila s Markem Levinsonem, jehož ženou byla v letech 1998–2004.

Současný partner si prý herečku předcházel a dost o ni usiloval, což na Kim udělalo dojem, jak svěřila již dříve časopisu People. Nejvíc jí imponuje jeho smysl pro humor a to, že po jeho boku může být sama sebou.

Jako Samanthu v pokračování Sexu ve městě už ji sice nevídáme, diváci Cattrall nicméně mohou sledovat v seriálech Jak jsem poznala tvého otce, Queer As Folk, a nyní dotočila snímek About My Father, v němž si zahrála po boku Roberta De Nira. V příštím roce bychom ji také měli vidět v novém seriálu Glamour od Netflixu. ■