Eva Perkausová míří na mateřskou. Roman Šebrle ale na ocet nezůstane. Televize pro něj vymyslela atraktivní řešení

Eva Hecko Perkausová Michaela Feuereislová

Už to má doslova za pár. Moderátorka Eva Hecko Perkausová (28) se brzy stane poprvé maminkou. V pátek ji diváci uvidí na televizních obrazovkách naposledy.

„Je na čase se rozloučit, nerada bych porodila v přímém přenosu,“ vtipkovala půvabná blondýnka. Ta už se na miminko moc těší, ale zároveň vyhlíží i svůj návrat.

„Už je nejvyšší čas se začít chystat na novou roli. Od moderátorského pultíku se mi bude na dočasnou dobu odcházet s těžkým srdcem, přece jen hlásit Hlavní zprávy, to je práce, která mě naplňuje a dobíjí mi baterky, což teď budu potřebovat víc než kdy jindy. Plánuji se vrátit hned, jak to bude možné a okolnosti mi to dovolí. Nyní je těžké určit přesné datum, hlavně aby vše dobře dopadlo,“ doufá moderátorka.

Roman Šebrle tak načas přijde o svou moderátorskou parťačku. Náhradnici za těhotnou Perkausovou už ale zná. „Pochopitelně jsme to diskutovali a pro Romana Šebrleho (47) máme atraktivní řešení. Roman už ho ví, brzy ho řekneme i našim divákům,“ nechal se slyšet šéfredaktor CNN Prima News Pavel Štrunc. ■