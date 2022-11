Po covidu vážila 45 kilo a pořád je extrémně štíhlá: Přítelkyně Mariana Vojtka ukázala tělo modelky

Přítelkyně Mariana Vojtka je extrémně štíhlá. Super.cz

Jeho kamarád Vašek Noid Bárta (42) už je trojnásobným otcem, tak nemá čas se s ním scházet v posilovně, kde si společně dávali do těla. A protože cvičit samotnému se mu nechce, vyřešil to zpěvák Marian Vojtko (49) tím, že s sebou bere přítelkyni Helenu, která se za ním před časem přestěhovala do Prahy.

Tedy ne že by Helena potřebovala hubnout. Právě naopak. Kvůli těžkému covidu zhubla na 45 kilo, teď váží 52, ale při výšce 172 centimetrů má stále postavu modelky. "Chtěl bych mít její metabolismus, abych nemusel tak dřít. Navíc nejí maso, v práci také pořád běhá, ale já ji vykrmím. Teď bude období svatomartinské husy, i kdybych jí měl cpát knedlíky do krku jako šišky těm husám," smál se Marian.

Během jejich tréninku v čestlickém fitku jsme probrali i to, jak jim s Helenou společné soužití funguje. A je to prý hodně divoké. "Helena je první žena, se kterou jsem vydržel žít, tedy kromě maminky. A snad i poslední. Přece jen už je mi devětačtyřicet. Ale je to náročné. Zvykáme si, jsou tam hádky a rozepře pomalu na krev. Já jsem výbušný typ a ona taky. Nakonec se ale vždycky domluvíme, a co si budeme povídat, usmiřování taky stojí za to," prozradil Marian. ■