Bílé skvrny na kůži způsobené autoimunitní nemocí ukázala poprvé: Influencerka Biasiol je předvedla v odvážném modelu

Nemoc je náročná i na psychiku, zvlášť pro dívku, kterou živí její tělo. "Psychika je důležitá a já jsem toho důkazem. Když jsem se s tím vyrovnala, vitiligo se mi zhruba před rokem zastavilo a nepokračuje to dál. Myslím, že jde o to se v sobě vyrovnat s tím daným problémem. Proto jsem o tom začala i mluvit, protože každý z nás má něco, za co se třeba na začátku stydí, ale není to nedokonalost, ale součást člověka," míní.

K lásce k sobě samé jí pomohl i vztah s pokerovou hráčkou Bárou Mlejnkovou, kterým před rokem mnohé překvapila, protože předtím randila s muži. "Barča je skvělá, je to člověk, který mě dennodenně motivuje. Jsem šťastná, že můžu být po jejím boku, je to obrovská podpora," uzavřela. ■