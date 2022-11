Dcera Petra Jákla poprvé ve společnosti: Elisa (11) je celá maminka, bývalá rosnička Romana!

Petr Jákl starší s manželkou a vnučkou Elisou Michaela Feuereislová

Jedenáctiletou Elisu vzali do kina na premiéru pohádky Princezna zakletá v čase 2 prarodiče. Fantasy příběh je právě pro děti jejího věku jako stvořený. V kině bylo vidět, že Elisa roste do krásy a je celá maminka. Ambice, aby vstoupily do světa šoubyznysu, ale podle Petra ani jedna z jeho dcer nemá.

Na premiéru po dlouhé době vyvedla svého snoubence Olivera Žiláka zpěvačka Tereza Mašková (26), která je interpretkou filmové písně. V doprovodu kolegy Marka Lambory (27), který je v novém účesu k nepoznání, dorazila herečka Eliška Křenková. Nechyběly ani další známé tváře, které můžete vidět v naší fotogalerii. ■