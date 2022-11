Tři měsíce Veronika Arichteva točila s manželem a o syna se starala chůva: Malý Luka to zvládal lépe než rodiče

Veronika Arichteva Foto: Super.cz/TV Nova

Tříměsíční natáčení a návrat před kameru si užívala. Složitější bylo u nich doma vyřešit, kdo v době natáčení bude s malým synem Lukou. „Já jsem se toho hrozně bála. Ale míň než manžel, proto jsem nabídku po velkých diskuzích nakonec přijala. Věděla jsem, že je to na tři měsíce. Kdyby to byl seriál, který by se točil delší dobu, tak by moje rozhodnutí bylo jiné. Moje kamarádka a chůva Dianka mi řekla, že to zvládneme. A byla to pravda,“ svěřila se Veronika, která před kamerami ztvárnila silnou dvojnásobnou mámu, kterou čeká rozvod.

Nejenže bylo pro herečku těžké skloubit roli maminky a herečky, náročné bylo fungovat po několika hodinách na filmovém place. „Pro mě byla nejtěžší ona večerní únava a vědomí toho, že se musím naučit spousty stránek textu, a přitom bych šla nejradši spát, taky organizace všeho okolo, jestli hlídají babičky nebo chůvy, jestli stihneme syna večer uložit do postýlky. Občas se měnil natáčecí plán a pak se mi to všechno hroutilo, ale Luka byl hroznej parťák a tu změnu a naše odcházení do práce dal krásně,“ dodala Veronika Arichteva, která se k natáčení se svým mužem vrátila po letech.

„Točili jsme společně po několika letech. A ze začátku mi to dost připomínalo natáčení našich prvních projektů. Ale tentokrát už jsem věděla, proč je ke mně třeba trochu přísnější. Zná moje herecké mantinely a snažil se mě tím dostat do té správné polohy. Já to beru jako velkou výhodu, že naši společnou práci můžeme řešit i doma a povídat si víc o té postavě nebo příběhu. Každopádně měli jsme i večery, kdy jsem Bisimu řekla, že už s ním nikdy nechci točit. Ale už zase chci. Takže, co tam máme dál, pane režisére?” dodala se smíchem herečka. ■