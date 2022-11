Krásná blondýnka z Pussycat Dolls svým modelem zvedla tep nejednomu muži. Její výstřih byl až pod pupík

Ashley Roberts Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ze členek skupiny Pussycat Dolls to bývá většinou Nicole Scherzinger, které se dostává největší pozornosti médií, ale tentokrát se hojně píše o blondýnce Ashley Roberts. Jednačtyřicetiletá zpěvačka se dostavila na úterní udílení cen Woman Of The Year v Londýně ve velice odvážném modelu.