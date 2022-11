Nezdolná žena, tvrdá hlavně sama na sebe: Kostková, Boudová a další slavní oplakávají Marii Poledňákovou

Herci vzpomínají na Marii Poledňákovou Profimedia.cz

Česko včera zasáhla smutná zpráva, zemřela režisérka a scenáristka Marie Poledňáková. Bylo jí 81 let. Žena, která se proslavila především jako režisérka rodinných a dětských filmů, se zapsala do srdcí nejen televizních diváků, ale i herců, kteří s ní pracovali a nikdy na ni nezapomenou.

Dělala jsem s ní, řeklo by se jeden film. Ale dokázala se zapsat a ovlivnit, jako by jich bylo mnohem víc. Maroko. Houževnatost. Neunavitelnost. Pevnost, Názor. Humor. Přátelství. To byla a stále je pro mě Marie. Nezapomenutelná jako její filmy,“ zavzpomínala pro Super.cz Tereza Kostková (46), která měla tu možnost hrát v jejím filmu Líbáš jako ďábel, který se točil právě v Maroku.

Ve stejném filmu, ale i v prvním díle s názvem Líbáš jako Bůh, hrála také Nela Boudová (54). „Marie Poledňáková měla výjimečný život. Měla jsem tu čest namluvit její životopis, který si sama napsala, do rádia. Měla jsem proto pocit, že ji znám tak trochu víc. Vždycky byla vlídná k hercům, měla je moc ráda a uměla to s nimi. Byla výborný psycholog a věděla, co potřebují slyšet, aby je dostala do nálady, kterou potřebovala, pouštěla jim proto i hudbu na natáčení. Věděla, co chtěla, byla pevná jako skála a na sebe hodně tvrdá. Měla největší disciplínu, jakou jsem u ženy viděla. Konec jejího života nebyl tak hezký a trval dlouho. Naštěstí měla báječnou rodinu, která se o ni fantasticky starala, opravdu klobouk dolů. Marie, jsem moc ráda, že jsem tě mohla poznat, a dík za rady, které jsi mi dala," zkázala do nebe na Facebooku.

"Maruško, nikdy nezapomenu! Děkuji za všechno,“ napsal na sociální síti Miroslav Etzler (57), kterého informace o odchodu filmařské legendy také velmi zasáhla. Zahrál si v jejím filmu Jak se krotí krokodýli. ■